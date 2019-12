Calcio: Milan; Massara, Piatek a gennaio non è sul mercato

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - "Piatek sul mercato a gennaio? Non è questa la nostra intenzione, abbiamo fiducia in lui, e anche l'allenatore gliela conferma partita dopo partita. Lui sta lavorando tanto per la squadra, gli manca il gol, ma noi siamo convinti che possa dare moltissimo a questa squadra".

Intervistato da Sky a margine di Bologna-Milan, il dirigente rossonero Frederic Massara chiarisce che non è intenzione della società cedere l'attaccante polacoc nel corso della 'finestra' invernale del mese prossimo.

Ma a Milanello rimane calda la pista Ibrahimovic: che ne pensa Massara? "Non ci sono aggiornamenti perché non è che ci sia una vera trattativa in corso - risponde - . Questo è un momento di riflessione per Ibrahimovic, e anche il Milan sta valutando: vedendo cosa lui vorrà fare, siamo qui in attesa. (ANSA).