Serie A: Atalanta-Verona 3-2

(ANSA) - BERGAMO, 07 DIC - All'ultimo respiro l'Atalanta batte il Verona. Finisce 3-2 per i bergamaschi grazie alla rete, al 3' minuto di recupero di Djimsiti che piega un bel Verona capace di andare in vantaggio due volte. Per la formazione di Gasperini per la sfida di Champions contro lo Shakhtar.

Verona il vantaggio al 23' del primo tempo con Di Carmine.

L'Atalanta pareggia i conti allo scadere della prima frazione con Malinovskyi. Nella ripresa il Verona va nuovamente in vantaggio grazie ancoira a Di Carmine al 12'. Il 2-2 bergamasco arriva grazie al rigore (19') realizzato da Muriel. I veneti restano in 10 per l'espulsione di Dawidowicz al 40' st (doppia ammonizione). In pieno recupero arriva il gol della vittoria dell'Atalanta. (ANSA).