Scala: per la prima volta Tosca apre la stagione

Milano si prepara alla prima della Scala che questa sera inaugura la stagione lirica, per la prima volta, con Tosca, titolo fra i più amati dal pubblico. Non stupisce quindi il soldout di tutti i biglietti e la lunga coda dei loggionisti per accaparrarsi i posti che come da tradizione sono messi in vendita il mattino di San'Ambrogio.

Le transenne sono state sistemate intorno alla piazza, dove andrà in scena la protesta dei lavoratori di Auchan Conad per la difesa dell'occupazione, quella della Cub e degli antagonisti che hanno in programma un flash mob per sensibilizzare sulla situazione del popolo curdo.

All'interno del teatro il sovrintendente Alexander Pereira - che dal 16 dicembre andrà a guidare il Maggio fiorentino - accoglierà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il viceministro dell'Economia Antonio Misiani. E' già arrivato al Piermarini questa mattina Dominique Meyer, che da marzo sostituirà Pereira, e sono attesi anche Patti Smith, i senatori a vita Liliana Segre e Mario Monti, i cantanti Marracash e Elodie, Carla Fracci.

Ha invece scelto di assistere alla prima da San Vittore il viceministro dell'Interno Matteo Mauri, in uno dei tanti appuntamenti organizzati in città per assistere alla prima.

La serata sarà trasmessa in diretta da Rai Cultura su Rai1, con l'aspettativa di battere gli ascolti degli ultimi anni di molto grazie a questa Tosca diretta da Riccardo Chailly, con la Diva Anna Netrebko (la D maiuscola è d'obbligo), con la regia cinematografica di Davide Livermore. Per capire la grandiosità delle scene basta scorrere l'elenco dei materiali usati: 80 blocchi di polistirolo 2 metri x 1, 300 ruote, 4900 scatole in ferro, 50 metri di velcro e 18 kg di polvere d'oro, per citarne solo alcuni. (ANSA).