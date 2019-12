Milano-Cortina: 10-11 dicembre primo seminario internazionale

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Si svolgerà il 10 e e 11 dicembre nel capoluogo lombardo il primo seminario internazionale su Milano Cortina 2026. L'evento è organizzato dal Cio in collaborazione col Coni, il Comitato Paralimpico e gli Enti territoriali coinvolti nel progetto. Sarà una due giorni di incontri, dibattiti e presentazioni che si svilupperanno attraverso un programma articolato che vedrà coinvolti tutti i principali protagonisti del progetto che ha riportato in Italia i Giochi Olimpici. A rappresentare il Cio ci sarà la presidentessa della Commissione di Coordinamento, la finlandese Sari Essayah, al suo esordio in Italia nel nuovo ruolo. Sarà accompagnata dal Direttore Cio per i Giochi Olimpici, Christophe Dubi. Nella delegazione di Losanna anche il pluricampione olimpico azzurro di tiro a segno, Niccolò Campriani, funzionario del Dipartimento Sport a Losanna.

Per Milano Cortina 2026 ci saranno il n.1 del Coni, Giovanni Malagò, quello del Cip, Luca Pancalli, i Sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, i Presidenti delle Province di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher. Tra i relatori campioni olimpici come Arianna Fontana, Gabriella Paruzzi, Armin Zoeggeler, Antonio Rossi, Diana Bianchedi, paralimpici come Francesca Porcellato, atleti come Giorgio Rocca. Si alterneranno sul palco anche il Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, il presidente della Fondazione Cortina 2021, Alessandro Benetton, mentre farà il suo esordio il nuovo Ceo di Milano Cortina, Vincenzo Novari. A rappresentare il Ministero dello Sport, ci sarà Giovanni Panebianco, Capo dello Staff del Ministro. (ANSA).