Libri, 'Sacerdoti nella malattia'

(ANSA) - MILANO, 7 DIC - Ci sono anche le storie di tre preti lombardi nel libro 'Come seme che germoglia. Sacerdoti nella malattia", di Vittore De Carli, pubblicato dalla Lev (Libreria Editrice Vaticana, collana I Volti) con la prefazione del cardinale Angelo Comastri,presentato a Roma.De Carli, giornalista, presidente Unitalsi Lombarda, ha raccolto racconti, con luci,gioie,consolazioni della loro condizione, ma senza mai nascondere fatiche,dubbi,angosce,crisi. Come Don Andrea Giorgetta, sacerdote a Chiavenna (Sondrio), 30 anni, il più giovane tra loro. A 20 ha scoperto di avere la fibrosi cistica.

Ma c'è anche chi deve fare i conti oltre che con la malattia anche con l'età, come il quasi novantenne Don Mario Galbiati di Erba (Como), per anni voce di Radio Maria. Per De Carli è il secondo libro e anche per questo i proventi saranno devoluti al "Progetto dei piccoli" per la casa di accoglienza per genitori di bimbi ricoverati nelle strutture milanesi, intitolata al presentatore tv Fabrizio Frizzi, che fu volontario a Lourdes.