Trenord: sciopero Orsa il 15 e il 16/12

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Il sindacato Orsa ha indetto uno sciopero dei lavoratori di Trenord dalle 3 del 15 dicembre alle 2 di lunedì 16 per il personale addetto alla circolazione e il 16 tutta la giornata per il personale non addetto alla circolazione (cioè per chi non lavora la domenica).

Si tratta del quarto sciopero, sottolinea il sindacato in una nota, per le condizioni di lavoro, che rigurdano fra l'altro i turni, le differenze di stipendio, la programmazione e l'organizzazione.