Inter, Marotta, nessuna ansia per mercato

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - "Non siamo in una situazione d'ansia per il mercato. Vogliamo cogliere le opportunità, che devono essere migliori di quanto già abbiamo, che rappresenta un livello qualitativo molto alto". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, intervenuto a Sky Sport prima della gara con la Roma. "Siamo molto sereni nell'affrontare avversario dopo avversario con la consapevolezza di dare il massimo e di essere convinti di essere in una fase interlocutoria, conta la prestazione più del risultato. Serve dare continuità, ma siamo molto felici del nostro percorso", ha concluso Marotta. (ANSA).