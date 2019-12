A Lecco opera Tintoretto esposta solo 4 volte in 100 anni

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - E' in mostra da oggi fino al 2 febbraio al Palazzo delle Paure di Lecco 'L'annunciazione del doge Grimani' opera giovanile del Tintoretto di proprietà privata che nell'ultimo secolo è stata esposta solo quattro volte.

Si tratta dunque di una esposizione eccezionale che non a caso viene fatta in vista del Natale. "Attraverso questo evento artistico vogliamo ridire i motivi per i quali noi Cristiani festeggiamo il Natale, offrendo alla visione di tutti un capolavoro che racconta la Parola di Dio che entra nella storia", ha spiegato monsignor Davide Milani. La mostra 'Il mistero dell'arte Tintoretto rivelato' curata da Giovanni Valagussa è stata infatti promossa dalla parrocchia di San Nicolò/comunità pastorale Madonna del Rosario con il Comune di Lecco.

Il progetto va al di là della semplice mostra. A illustrare il dipinto, spiegarne la storia ma anche il Mistero che racconta sono infatti 140 ragazzi coinvolti in un progetto di alternanza scuola lavoro. Mentre il catalogo può contare sui contributi di personaggi come il cardinale Angelo Scola, lo scrittore Andrea Vitali, l'attore Giacomo Poretti e la regista Liliana Cavani.

