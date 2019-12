Sala: Olimpiadi fondamentali per l'Italia

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - "Io sono un teorico del valore dell'internazionalità" che è importante non solo per Milano ma per l'intero Paese: il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo ha detto alla presentazione del libro PhotoAnsa2019 sottolineando che "da questo punto di vista Expo è stata fondamentale e le Olimpiadi saranno fondamentali".

"Per Milano - ha concluso - le Olimpiadi rappresentano la continuazione di un percorso. Le città sono fatte di servizi di base ma su quello, quando ce l'hai, deve montare uno story-telling che renda la città attrattiva e questo abbiamo fatto a Milano. Io e i sindaci prima di me. L'abbiamo portata in una dimensione internazionale. (ANSA).