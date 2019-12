Pallavolo: Milano,prima vittoria in casa

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Primi sorrisi all'Allianz Cloud per Milano che trova il successo su Vibo Valentia ed i primi tre punti tra le mura casalinghe. L'Allianz Powervolley si impone in quattro set con i parziali 22-25, 25-17, 25-19, 25-18, con una prestazione di carattere che rilancia la squadra di coach in classifica, ritornando così al quinto posto. Era necessaria una prova d'orgoglio per la squadra milanese dopo lo stop patito domenica scorsa a Padova e l'Allianz Powervolley ha risposto positivamente alle stimolazioni del suo allenatore Roberto Piazza.

Dopo un primo set in cui Milano è partita forte (7-2), la squadra ha subito il ritorno avversario che si è aggiudicata il primo parziale (22-25). Una scossa che è stata tuttavia utile per il risveglio dei padroni di casa trascinati da un super Petric (MVP del match) La prossima partita, domenica 8 dicembre, sempre all'Allianz Cloud contro Piacenza.



Non è mancato, infine, l'aspetto sociale del match: l'apertura della gara è stata caratterizzata dalla testimonianza di Paolo Cifronti ed Anna Rossi di Wheelchair Hockey, mentre l'ingresso in campo è avvenuto con i giocatori di Milano e Vibo accompagnati dai ragazzi con disabilità della Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS: il progetto volley4all della Fondazione Allianz UMANA MENTE e di Allianz Powervolley ha infatti scelto di abbinare la gara al tema della disabilità e della capacità dello sport di essere linguaggio universale capace di parlare anche di istanze sociali, relazionali ed educative.