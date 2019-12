Imprese, incontro Aepi a Milano

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Tappa a Milano per la confederazione Aepi che domani incontrerà aziende e istituzioni per discutere di un "modello innovativo" di servizi alle imprese. "Riteniamo che le nostre professionalità possano davvero fare la differenza - afferma il presidente di Aepi, Mino Dinoi - e che pertanto necessitino di un'attenzione specifica, con interventi mirati".

Di recente l'Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese ha lanciato l'idea di "un ministero del Made in Italy quale interlocutore unico per valorizzare il marchio italiano".

L'incontro di domani, 'Italia coast to coast', comincerà alle ore 10 presso l'hotel Hilton, in via Luigi Galvani.