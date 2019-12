Consulta: Fontana, valuteremo punti

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - "Innanzitutto bisognerà vedere con calma le motivazioni. Mi sembra che la Consulta si riferisca ad alcuni punti specifici che dobbiamo valutare ed ed esaminare".

Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana a chi gli ha chiesto se la Lombardia riscriverà la legge regionale sulla localizzazione dei luoghi di culto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che annulla due disposizioni.

"La legge - ha spiegato Fontana a margine della presentazione a Milano del libro PhotoAnsa 2019 - era nata per cercare di mettere ordine a una situazione assolutamente incontrollata e incontrollabile, credo che i principi di rispetto della legalità e di sicurezza dei cittadini vadano riconfermati. Valuteremo le motivazioni e decideremo se intervenire sulla legge".

Secondo Fontana, comunque, l'impianto della legge andrà mantenuto: "Bisogna porre delle regole per evitare di entrare in una giungla incontrollata", ha concluso.