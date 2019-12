Clochard morto, Sala, posti in centri

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Un clochard è stato trovato morto a Milano probabilmente a causa del freddo. Il sindaco, Giuseppe Sala, ha lanciato un appello ai cittadini in radio, durante la sua partecipazione ad una trasmissione su Rtl. "Faccio un appello ai cittadini di Milano: noi abbiamo tanti posti letto ancora liberi nei nostri centri per i senzatetto - ha detto Sala -. Chiedo quindi ai cittadini di invitare queste persone ad andare nei centri". "Non possiamo obbligarli ma magari li convince di più un cittadino qualunque che un vigilie in divisa", ha concluso.