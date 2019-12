Basket: Eurolega, Ax Milano - Stella Rossa 67-77

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 5 NOV - La terza sconfitta consecutiva in Eurolega apre di fatto la crisi dell'Ax Milano.

La classifica dell'Olimpia resta buona (7-5), nonostante la vittoria della Stella Rossa (5-7) al Forum (67-77), ma le ultime due prestazioni evidenziano qualche lacuna per la squadra di coach Messina, soprattutto in attacco: le prove balistiche di Lorenzo Brown (21 e 7 assist) e di Baron (17 con 4/8 da 3) sono decisive per la terza vittoria in fila dei serbi ma a preoccupare Milano devono essere le percentuali (21/60 dal campo, 7/30 da 3). Pesano certamente le assenze: alle defezioni di Gudaitis, Micov e Cinciarini si aggiunge in corso d'opera quella di Nedovic all'intervallo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra (da valutare domani). Una attenuante parziale che non può però giustificare gli appena 27 punti realizzati nella ripresa, troppo pochi per pensare di vincere una gara in Eurolega. Rodriguez (14) è il solo giocatore in doppia cifra, il resto è molto sotto la sufficienza. (ANSA).