Meningite, inchiesta su morte 19enne

(ANSA) - BRESCIA, 4 DIC - La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta contro ignoti per omicidio colposo per la morte di Veronica Cadei, la 19enne studentessa di Villongo, in provincia di Berrgamo, morta martedì mattina agli Spedali Civili di Brescia stroncata da meningite di tipo C. Il pm Lorena Ghibaudo ha disposto autopsia sul corpo della giovane.