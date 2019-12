David Chipperfield al timone di Domus per 10 numeri

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - E' l'architetto inglese David Chipperfield il nuovo guest editor di Domus. Sarà il terzo protagonista del progetto editoriale 10x10x10 che vede avvicendarsi al timone della storica rivista 10 architetti di fama internazionale per 10 numeri ciascuno nel decennio che porta al secolo di vita di Domus.

"In un'epoca di cambiamenti epocali serve visione" ha notato Maria Giovanna Mazzocchi, presidente di Editoriale Domus presentando il nuovo guest editor, che affiancherà il direttore editoriale Walter Mariotti e che ha elaborato un manifesto per indicare ad architetti, designer e urbanisti come reagire alle sfide della crisi climatica e delle disuguaglianze sociali ed economiche. "Dobbiamo proporre scenari - ha detto Chipperfield - in cui le esigenze della comunità siano meglio rappresentate, e la qualità della vita sia considerata un diritto" (ANSA).