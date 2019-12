Atalanta: D.Zapata ancora a Siviglia per curarsi

(ANSA) - BERGAMO, 04 DIC - Nuova partenza in direzione Siviglia per Duvan Zapata. Fonti ufficiose dell'Atalanta parlano di programma mirato di riabilitazione fisioterapica per l'attaccante classe 1991, fermo ormai dal 12 ottobre per la lesione all'adduttore destro durante Colombia-Cile disputata ad Alicante.

Il centravanti di Cali era appena tornato lunedì da un primo viaggio in Andalusia, con partenza martedì 26 novembre, per un primo ciclo di cure dal fisioterapista di fiducia Carlos Pedrosa, accompagnato dall'omologo del club nerazzurro Simone Campanini. Sconosciute sia la data del rientro in Italia che di quella in campo: tra Champions League (3) e campionato (7), il colombiano ha saltato finora 10 partite. (ANSA).