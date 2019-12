Calcio: Atalanta; Duvan Zapata ancora non si allena

(ANSA) - BERGAMO, 03 DIC - Niente allenamenti a Zingonia per adesso per Duvan Zapata, rientrato lunedì da Siviglia dov'era da martedì scorso sotto le cure del fisioterapista di fiducia Carlos Pedrosa e di quello dell'Atalanta Simone Campanini. Il centravanti colombiano, fermo dal 12 ottobre scorso per una lesione all'adduttore destro rimediata durante l'amichevole della sua nazionale col Cile ad Alicante, non si è unito ai compagni nella sessione mattutina del martedì a porte chiuse.

Per lui è iniziato un ciclo di terapie: a quanto pare a complicare il quadro ci sarebbe una cicatrice non del tutto rimarginata, e lunedì sera al Gran Galà AIC a Milano lo stesso Zapata ha rivelato la natura tendinea del problema. Sabato contro il Verona la sua presenza è esclusa; molto difficile il recupero per la trasferta di Champions League contro lo Shakhtar dell'11 dicembre. (ANSA).