Su Vidal non solo l'Inter, lo vuole anche lo United

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Non solo Inter. Il centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal, ha gli occhi di mezza Europa addosso.

Antonio Conte farebbe carte false per riaverlo con sé, dopo l'esperienza nella Juve, ma anche in Inghilterra il cileno farebbe comodo a più d'una squadra. Il giocatore ha lanciato segnali a Ernesto Valverde - tecnico dei braugrana - e anche al club che, se continuasse a non trovare spazio come titolare - potrebbe decidere di andar via già a gennaio. Adesso su di lui c'è anche il Manchester United che, secondo il giornale Manchester Evening News, avrebbe tutta l'intenzione di annetterselo. Gli infortuni di Pogba, Matic e McTominay, obbligano i 'Red Devils' a guardarsi intorno e a intervenire al più presto. Vidal ha accumulato solo 515' in tutte le competizioni dell'attuale stagione nel Barcellona, segnando 4 gol e fornendo un assist. Non gioca titolare al 4 novembre, sebbene sia sempre subentrato a partita in corso. (ANSA).