Marotta "Lautaro? Non è tempo di parlare di rinnovo"

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Rinnovo per Lautaro Martinez? La posizione contrattuale non è assolutamente compromettente, in primis perché è un bravissimo ragazzo, ma anche perché è riconoscente all'Inter. Non è tempo di parlare di rinnovo o di un trasferimento". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, a margine dell'assemblea di Lega.

"L'Inter e Suning hanno l'obiettivo di crescere e nella crescita non è necessario rinunciare ai propri asset - ha proseguito -.

Il mercato è imprevedibile, c'è sempre la volontà dei giocatori di scegliere il proprio destino ma Lautaro sa benissimo la stima e la fiducia che abbiamo nei suoi confronti. Non c'è motivo di immaginare un contrasto nell'ambito di una negoziazione del contratto", ha concluso Marotta. (ANSA).