Lega Serie A: Marotta "ancora nessun confronto tra i club"

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Oggi è stata fatta un'assemblea che devo dire, per la mia esperienza, non poteva portare che a questo risultato. Non c'è ancora stato un confronto molto aperto tra componenti. Auspico che si possa individuare un presidente nell'arco del mandato del commissariamento ad acta": lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta al termine dell'Assemblea elettiva della Lega Serie A che si è conclusa con una fumata nera e con l'arrivo del commissario ad acta Mario Cicala. "Sicuramente siamo in una fase delicata - aggiunge - da una parte diritti tv e dall'altra quella di nominare un presidente che rappresenta comunque un forte punto di riferimento nello scenario politico italiano, laddove spesso e volentieri siamo un po' sotto considerati alla luce del fatto che rappresentiamo uno spaccato importante sia nell'ambito sociale, sia nell'ambito delle nostre contribuzioni economiche come contribuenti". (ANSA).