Diabete, in Italia nuovo farmaco

(ANSA) - MILANO, 2 DIC - E' arrivato anche in Italia il nuovo farmaco di ultima generazione che permette ai diabetici di avere al tempo stesso un controllo ottimale della glicemia, perdere peso e ridurre il rischio di problemi cardiovascolari. Si tratta del semaglutide, presentato a Milano.

E' rimborsato dal Ssn, può essere prescritto dal medico diabetologo nell'ambito del piano sanitario del paziente e viene somministrato per iniezione attraverso penna pre-riempita, una sola volta a settimana indipendentemente dai pasti. Prodotto da Novo Nordisk, è un farmaco che simula l'azione di un ormone umano che viene prodotto dall'intestino al passaggio del cibo.

Rispetto ai farmaci disponibili ha una migliore efficacia "nel controllo della glicemia, del peso corporeo e benefici per il cuore, riducendo così il rischio di complicanze del diabete", precisa Agostino Consoli, Professore di Endocrinologia dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara. Nel mondo i malati di diabete sono 450 milioni, di cui 3,5 milioni in Italia.