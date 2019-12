Champions: Gasperini,esperienza che ci ha comunque migliorati

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - L'Atalanta vanta il miglior attacco della Serie A e viaggia a +7 sulla già splendida stagione scorsa. Nonostate, dice Giampiero Gasperini, ospite di 'Radio anch'io sport', "gli impegni di Champions abbiano portato tante partite ravvicinate e qualcosa abbiamo pagato in campionato.

Siamo comunque nelle posizioni che ci eravamo prefissati".

La conoscenza con il calcio europeo delle stelle è stato dura, ma battendo lo Shakhtar l'11 dicembre, nell'ultima partita della fase a gironi, il miracolo qualificazione è ancora possibile, quantomeno in Europa League, "che poi era il nostro obiettivo iniziale". Quella ucraina "è una squadra veramente forte, ma ci giochiamo a casa loro l'opportunità di restare in Europa, addirittura in Champions, con una partita secca - ha sottolineato l'allenatore - Sono convinto che se vinciamo passiamo e che il City farà il suo dovere a Zagabria, nonostante sia già agli ottavi".

Comunque vada, la prima Champions dell'Atalanta resterà "un'esperienza notevole", il confronto "con un livello superiore". Tanto come squadra che individualmente "confrontarsi con certe realtà non può fare altro che migliorare ed arricchire". Eppure "l'impatto è stato difficile, specie all'esordio di Zagabria. A metà settembre le squadre italiane non sono pronte per certe sfide - è il parere di Gasperini -, cominciamo a giocare più tardi degli altri. Abbiamo alle spalle solo due turni di campionato e poi c'è la sosta della nazionale.

Anche l'Inter ha faticato tanto all'andata con lo Slavia Praga".

