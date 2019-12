Calcio: Mancini "Inter merita vetta, tiene vivo il campionato"

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "L'Inter sta facendo molto bene e merita di essere in vetta, sta tenendo vico il torneo. Al momento però è presto per fare pronostici, dispiace solo che tra le prime non ci siano Roma e Napoli a lottare per lo scudetto".

Così, a 'Radio anch'io sport', il commento del ct Roberto Mancini sul torneo di Serie A, che da ieri è di nuovo l'Inter a guidare grazie al successo sulla Spal ed al contemporaneo 2-2 casalingo della Juve con il Sassuolo.

"L'Inter mostra la continuità tipica di Antonio Conte e potrebbe finire per stancare la Juventus - è il parere di Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta - Ha il diritto di giocarsi lo scudetto fino alla fine. Il Cagliari è la vera, grande, sorpresa della stagione". Ma "il campionato, tolte le prime due posizioni, è ancora aperto, lungo e indecifrabile".

