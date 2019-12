Barcellona: Piqué out, verso il forfait contro l'Inter

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Il Barcellona prosegue la propria cavalcata nella Liga, conservando la vetta assieme ai rivali di sempre del Real Madrid (che affronterà il 18 prossimo nel 'Clasico' che doveva disputarsi a ottobre), ma continua a perdere pezzi. Dopo Ousmane Dembelé, che sarà costretto a rimanere fuori per 10 settimane in seguito all'infortunio muscolare subito nella sfida casalinga di Champions contro il Borussia Dortmund, è la volta di Gerald Piqué. Il centrale difensivo dei blaugrana, ieri sera, nel secondo tempo del big-match disputato nel Wanda Metropolitano, e vinto sull'Atletico Madrid (gran gol di Leo Messi), è dovuto uscire dal campo per una botta subita al ginocchio sinistro. Piqué, anche per effetto del terreno di gioco reso viscido dalla pioggia insistente, si è scontrato in un durissimo tackle con l'avversario Vitolo e, dopo avere provato più volte a rimanere in campo, ha dovuto alzare bandiera bianca, lasciando il posto al compagno di reparto francese Samuel Umtiti. Per Piqué si profila uno stop e appare assai difficile che possa partecipare alla sfida di Champions in casa dell'Inter la settimana prossima. (ANSA).