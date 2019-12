Milan vince nel finale a Parma

(ANSA) - PARMA, 1 DIC - Stefano Pioli conquista il suo secondo successo sulla panchina rossonera ma lo ottiene solo nel finale di partita con un gol regalato dal Parma che pasticcia in difesa e permette a Hernandez di andare in rete. Tante, però, le occasioni dei rossoneri, soprattutto nel primo tempo. Il Milan ha ora 17 punti in classifica, distante otto punti dall'Europa. "La vittoria? Meritata. Quest'anno - ha detto Pioli - il Parma non aveva mai subito così tanto l'avversario".