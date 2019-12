Lautaro stende Spal, Inter capolista

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - Un'Inter di lotta e sofferenza batte la Spal 2-1 e sorpassa i bianconeri fermati dal Sassuolo.

Mattatore Lautaro Martinez che con la sua doppietta del primo tempo regala tre punti ai nerazzurri, ora primi in classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus, fermata in casa dal Sassuolo. Il gol dei ferraresi è stato segnato nella ripresa da Valoti.

Antonio Conte con 12 vittorie su 14 partite e 37 punti totali, scrive una nuova pagina di storia del club nerazzurro perché nessuno in passato era stato capace di un avvio così promettente.