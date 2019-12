Artigiano Fiera, Piemonte premia under30

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - Sono quasi 100 gli espositori piemontesi che partecipano all'Artigiano in Fiera, kermesse in corso a Rho Fiera Milano giunta ormai alla 24esima edizione. Il padiglione del Piemonte è stato inaugurato oggi da Andrea Tronzano, assessore al Bilancio, alle Finanze e allo Sviluppo delle Attività Produttive e delle Piccole e Medie Imprese di Regione Piemonte, che ha incontrato i giovani artigiani presenti nella collettiva, congratulatosi in particolare con quelli che hanno saputo "combinare tradizione e innovazione" nel campo della lavorazione del legno, dei gioielli, della ceramica e delle calzature e ha premiato alcune realtà familiari "rinnovate dall'entusiasmo e dall'impegno di giovani artigiani under 30".

Tra i presenti anche Gabriella Serratrice, responsabile del settore artigianato di Regione Piemonte: "I nostri artigiani - ha spiegato - sono soddisfatti di partecipare e noi cerchiamo di creare un volano per loro e anche per le nostre eccellenze del territorio".