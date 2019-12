Conte: 'Inter davanti a Juve? Lavoriamo per dare fastidio'

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "L'Inter sta lavorando per cercare di dare fastidio, penso che stiamo svolgendo un gran lavoro. Siamo orgogliosi di essere tornati in testa alla classifica. Tuttavia, dobbiamo fare di più e gestire meglio certe partite". Così Antonio Conte, parlando a Sky Sport, dopo la vittoria sulla Spal che ha riportato l'Inter in testa alla classifica.

"Il mercato? Non mi sembra giusto parlarne, perché mancherei di rispetto ai 'miei' giocatori - aggiunge -. Di mercato parlerà la società. Vidal? L'ho allenato quando ancora non era Vidal, è un giocatore che mi ha sempre dato tutto. Lautaro sta crescendo tanto e adesso gioca anche per la squadra. Se mi sento più forte della Juve? Rispondo un'altra volta". (ANSA).