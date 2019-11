Tram deraglia a Milano, danni ad auto

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Un tram è deragliato, probabilmente a causa di masselli malposizionati e sporgenti, e il pantografo staccato ha colpito un'auto parcheggiata nelle vicinanze in via Amadeo e via Beato Angelico nel Municipio 3, in zona Città Studi a Milano. Ne dà notizia il consigliere di zona Marco Cagnolati secondo il quale "sarebbe potuto andare tutto molto peggio".

"Non sembra avere proprio pace la nostra zona - commenta Cagnolati -, dopo l'allagamento e la voragine di ieri sera in via Ronchi, nonostante le ripetute segnalazioni inviate anche personalmente in questi anni all'amministrazione relative al dissesto dei masselli stradali".

"Ma i destinatari di tutte le richieste inevase relative alla manutenzione stradale e l'amministrazione a cui ho inviato il tutto ora che diranno?", chiede il consigliere che conclude: "Mi sembra assurda una situazione del genere, bisognerebbe occuparsi di più delle periferie e quando arrivano segnalazioni intervenire".