Premier: il City si inceppa, 2-2 sul campo del Newcastle

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Due volte in vantaggio, due volte raggiunto. Il Manchester City di Josep Guardiola, nell'anticipo della 14/a giornata della Premier League, pareggia 2-2 sul terreno del St.James Park di Newcastle contro la locale squadra allenata da Steve Bruce. I 'citizens' partono bene e, dopo 22', Sterling fa centro (l'ottavo in campionato), ma al 25' vengono raggiunti da Willems, che supera Ederson al 25'. Gli ospiti tornano aventi nel finale, al 37' della ripresa, con il belga De Bruyne, ma vengono ancora una volta riacciuffati dal Newcastle, in gol al 43' con Shelvey, su servizio di Atsu. Il City sale a 28 punti, ma è a -1 dal Leicester (in campo domani in casa contro l'Everton) e a - 9' dal Liverpool capolista. (ANSA).