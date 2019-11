Lutto per Antonio Cabrini, è morto il papà

(ANSA) - CREMONA, 30 NOV - E' morto oggi pomeriggio Vittorio Cabrini, padre di Antonio, ex calciatore di Cremonese, Juventus e Nazionale, campione del mondo nel 1982. Stimatissimo agricoltore, sempre in prima linea anche nella solidarietà, attivo nel volontariato, Vittorio Cabrini abitava a cascina Mancapane, a Castelverde, in provincia di Cremona. I funerali si terranno lunedì alle 15. (ANSA).