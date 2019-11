Inter: Conte, con Spal non sarà passeggiata

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - "Non sarà una passeggiata contro la Spal, lo dico anche ai tifosi che ci dovranno sostenere ancora di più. Serve grande attenzione, dopo partite come quella con la Slavia c'è il rischio di un appagamento, ma sarei deluso se avvenisse". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della gara con la Spal: "Dobbiamo cavalcare l'onda dell'entusiasmo, cercare di stare sul pezzo. Dobbiamo dare risposte importanti, perché la Spal è un ostacolo serio e duro. Per questo sceglierò la migliore formazione, non vado a pensare alla Roma o al Barcellona".

(ANSA).