Giornalisti: Martella incontra sindacato

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - L'ultimo esponente politico a fare visita, in forma privata, all'Associazione lombarda dei giornalisti fu il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, nel 1957. Ora, lunedì prossimo, arriva in forma ufficiale il sottosegretario all'Editoria Andrea Martella. L' occasione è l'incontro con i vertici di sindacato lombardo, Fnsi, enti di categoria e Cdr sul tema della legge di sistema e del pluralismo.

All'iniziativa, alle 11.30 nella sede di viale Montesanto, prendono parte, fra gli altri, segretario e vicesegretario della Fnsi Raffaele Lorusso e Anna Del Freo e il presidente Giuseppe Giulietti, il presidente dell'Alg Paolo Perucchini, il presidente dell'Inpgi Marina Macelloni e il vice presidente vicario della Casagit Gianfranco Giuliani. "I giornalisti apprezzano molto la sensibilità del Sottosegretario a discutere di temi fondamentali per la categoria - sottolinea Perucchini -.

E' un momento difficile, ma l'informazione è un bene fondamentale per i cittadini".