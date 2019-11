Corteo per Segre sfilerà in Galleria

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Sono già 400 i sindaci da tutta Italia che hanno aderito alla marcia del 10 dicembre a Milano in solidarietà con la senatrice a vita Liliana Segre dopo le minacce per cui è stata messa sotto tutela, e il corteo passerà attraverso un luogo simbolo del centro come la Galleria Vittorio Emanuele. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala, spiegando che l'iniziativa avrà il titolo 'L'odio non ha futuro'.

"La manifestazione nasce dal valore della memoria, dopodiché abbiamo identificato uno slogan che non è contro ma è valoriale.

L'idea che abbiamo è di passare dalla Galleria, stiamo vedendo le ultime cose. Immagino che il colpo d'occhio potrebbe essere molto significativo. Forse sarebbe anche la prima volta nella storia che lo si fa - ha rivelato Sala -. Sto pensando a questo perché mi dicono da Anci che ci sono 400 sindaci, tutti con la fascia tricolore, che arrivano da tutta Italia, un fatto non irrilevante. Il concentramento sarà alle 17.30 con partenza alle 18".