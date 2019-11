Pioli: non c'è spettro Ibra in spogliatoio Milan

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Stefano Pioli nega che lo "spettro" di Zlatan Ibrahimovic possa pesare nello spogliatoio o condizionare i giocatori del Milan, in particolare la testa di Piatek e Leao. "Non so se Piatek e Leao - spiega il tecnico rossonero in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Parma - leggano attentamente i giornali sportivi, ma dentro lo spogliatoio questa situazione non c'è, siamo concentrati su quello che stiamo facendo. Di mercato ne parleremo a tempo debito".

Il polacco "sta bene", "sta facendo buone prestazioni" e "riempendo bene l'area" ma "non è riuscito a segnare nelle occasioni avute". Il portoghese invece, mai titolare nell'ultimo mese, "ha caratteristiche importanti", "può diventare un grande giocatore" ma "non è un centravanti che riempie l'area".