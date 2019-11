Calcio: Conte, Inter finora è una bella sorpresa

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - "Siamo contenti per quel che sta accadendo, ma pensiamo a noi. Finora sicuramente l'Inter è una bella sorpresa, per quel che abbiamo fatto e per quello che gli altri hanno fatto, dato che loro hanno aggiunto e noi abbiamo sostituito". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della gara con la Spal.

"Nessuno tra le altre ha venduto pezzi importanti, le altre hanno aggiunto e questa è la maggior sorpresa per noi perché abbiamo sostituito tre giocatori importanti. Stanno facendo bene e ci lascia contenti, ora aspettiamo un ritorno economico, ci speriamo. Gabigol? La società penso abbia le idee molto chiare da questo punto di vista". (ANSA).