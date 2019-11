Musica: Gianna Nannini ospite della 'settimana pacifica'

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - E' Gianna Nannini l'ospite a sorpresa della Settimana Pacifica, la serie di 7 concerti, dal 2 all'8 dicembre, al teatro Filodrammatici di Milano di Pacifico.

Gli altri guest - Malika Ayane, Samuele Bersani, Francesco De Gregori, Giuliano Sangiorgi, Francesco Bianconi, Neri Marcoré - erano già stati annunciati, ma mancava da riempire la casella del 4 dicembre.

"Gianna Nannini. Una sorpresa, come sempre - commenta Pacifico - Mi pare più veloce del tempo. Non si ferma mai a guardarlo passare, gli salta addosso, spreme ogni minuto dall'orologio. E poi la voce. Che spalanca le finestre, che sospende le preoccupazioni, che ti fa mimare la chitarra a gambe larghe in salotto mentre ci canti sopra. Sarà un onore averla con me nella Settimana Pacifica".

Pacifico, 6 album all'attivo, come autore collabora con i più importanti artisti italiani, tra cui i suoi ospiti milanesi.

Oltre al decennale sodalizio con Gianna Nannini, ha scritto per Andrea Bocelli, per Gianni Morandi, per Adriano Celentano, per Malika Ayane, per Eros Ramazzotti, per Zucchero, per Giorgia, per Antonello Venditti e molti altri. (ANSA).