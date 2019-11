Macchinario trasforma l'aria in acqua

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Trasformare l'aria in acqua: promette di farlo AWA Modula, un pezzo di alta tecnologia sviluppato dall'azienda tedesca Greentec Aqua, secondo quanto riporta In a Bottle (www.inabottle.it) in un focus sul rapporto tra acqua e risparmio idrico. L'aria viene fatta passare attraverso un condotto di aerazione fino al suo "punto di rugiada" e, una volta fuori, è pronta per essere consumata, in quanto, durante il processo, viene filtrata e rimineralizzata. Martin Kolodziejczyk, Managing Director dell'azienda, spiega che a seconda della variante è possibile ottenere un diverso quantitativo di acqua, da 250 a 10 mila litri al giorno. Esiste inoltre anche un modello che genera acqua distillata pura, impiegata in ambito industriale. La Greentec Aqua ha iniziato a diffondere il proprio business in India, dove molti industriali hanno espresso il loro interesse, anche se i costi del macchinario vanno dai 30mila Euro per quello che eroga 250 litri al giorno, fino ai 700mila per l'altro, che ne produce 10mila.