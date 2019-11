Libri umani contro il pregiudizio

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Una biblioteca vivente che usa l'arte contro il pregiudizio: è questo, in estrema sintesi, 'Chi ha paura del rosso, del giallo e del blu', evento che si svolge domenica prossima dalle 14.30 alle 18.30 al Museo del Novecento a Milano.

Un musicista azero, un'architetta siriana, un mungitore indiano con tanto di laurea, un'artista italiana, una videomaker cinese di seconda generazione, due ragazzi arrivati attraversando il deserto, la Libia e il Mediterraneo e operatori che a vario titolo lavorano nell'ambito dei diritti umani: questi sono solo alcuni dei 'libri', in carne e ossa, che ciascun utente della biblioteca potrà leggere, scegliendo in base al titolo e a una quarta di copertina. La Fem Human Library, Fem sta per Fondazione empatia Milano, questa volta è declinata sul tema delle migrazioni. L'iniziativa è nella sezione Nuovi Percorsi, al quarto piano del museo aperto gratuitamente per tutta la giornata.