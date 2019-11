Coca Cola market per Banco Alimentare

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Per celebrare i 30 anni di attività di Banco Alimentare, che dal 1989 recupera e distribuisce in Italia le eccedenze alimentari, Coca-Cola lancia il progetto "Condividi la magia del Natale" e organizza un Christmas Market, con un mercatino solidale di gadget, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione.

Il truck Coca-Cola - con cori gospel, Babbo Natale, albero da addobbare e giochi di specchi - sarà a Milano domenica primo dicembre, in Via Luca Beltrami, poi a Verona (sabato 7 dicembre), Roma (sabato 14 dicembre), Palermo (mercoledì 18 dicembre) e Napoli (sabato 21 dicembre).

Grazie al progetto "Condividi la magia del Natale", verranno anche raccolti e distribuiti 1 milione e mezzo di pasti e organizzate quattro cene sociali nei magazzini di Banco Alimentare di Verona, Roma, Napoli e Palermo. Questa iniziativa è solo l'ultima di una lunga collaborazione tra Coca-Cola e Banco Alimentare, che ha visto diversi progetti dal 2005 a oggi.