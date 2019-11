Calcio: Brescia; in 300 per incitare la squadra in ritiro

(ANSA) - BRESCIA, 29 NOV - Trecento tifosi della Curva Nord del Brescia si sono dati appuntamento fuori dall'hotel che ospita i ritiri pre-partita delle 'rondinelle' per incitare la squadra in vista dell'attesissimo derby contro l'Atalanta.

Colonna sonora il coro 'Chi non salta bergamasco é', al quale ha risposto tutta la squadra. I tifosi hanno poi scambiato qualche parola in particolare con l'allenatore Fabio Grosso e con Mario Balotelli. (ANSA).