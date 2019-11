Basket: Eurolega, Olympiacos-Milano 91-70

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Brutta battuta d'arresto dell'Ax Milano in Eurolega. La squadra di coach Messina viene spazzata via senza appello ad Atene dall'Olympiacos (70-91), nella peggiore prestazione dell'anno e con una ripresa da incubo.

L'Olimpia non trova mai una corretta circolazione di palla (appena 8 assist e 13 palle perse) e si impasta sul muro eretto dalla difesa dei greci, di cui soffre terribilmente la stazza su ambo i lati (34-18 a rimbalzo): le lunghe braccia di Milutinovic (13 e 11 rimbalzi), le fiammate dell'eterno Spanoulis (14, sempre più vicino al record di punti nella storia dell'Eurolega, e 5 assist) e le triple di Papanikolau (17) infliggono una dura lezione a Milano. Per l'Olimpia resta poco o nulla da salvare: la squadra, apparsa sulle ginocchia, per la prima volta si consegna all'avversario anche sul piano tattico e arriva così la seconda sconfitta consecutiva in Eurolega. Giovedì a Forum sarà ospite la Stella Rossa: serve una vittoria per invertire questo trend. (ANSA).