Al Blue Note la Chicago Blues Night

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Il 5 dicembre il Blue Note diventerà per una notte Maxwell Street, dove sono nati mostri sacri quali Benny Goodman, Muddy Waters, Bo Diddley e tantissimi altri. Per ritrovare il più autentico sound blues anni '50 ci sarà la Alessandro Usai Blues Band, con Marcus Tondo all'armonica, Alberto Gurrisi che si dividerà tra organo e tastiere, Michele Monestiroli al sax e Martino Malacrida alla batteria.

Insieme, nella 'Chicago Blues Night', riproporranno i brani più celebri di questo genere musicale, dal fangoso Blues di Muddy Waters e della Chess Records al Rock'n Roll di Chuck Berry, passando per le armoniche di Little Walter e Junior Wells e l'eredità di B.B King fino al revival dei Blues Brothers e di Robert Cray.

Nick The Nightfly, direttore artistico del Blue Note di Milano, stasera e domani festeggerà i 30 anni della sua storica trasmissione Monte Carlo Nights con molti ospiti speciali, tra cui Sarah Jane Morris, Tony Momrelle, ex solista degli Incognito, e il chitarrista Antonio Onorato.