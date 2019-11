(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 28 novembre in Lombardia: MILANO - P.za Gobetti ore 08:00 Biciclettata organizzata da Massa Marmocchi, con sindaco Sala MILANO - Via Pantano 9 ore 09:30 Advisory Board di Assolombarda per l'attrattività delle città e Pgt, con sindaco Sala MILANO - Via Cernaia 8 ore 09:30 Per Amundi presentazione dell'Outlook 2020 MILANO - Fondazione Feltrinelli ore 09:30 Per Save the Children evento “Investire nei diritti dell’infanzia crea valore”, iniziativa organizzata nell’ambito delle celebrazioni dei 30 anni della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia MILANO - Palazzo Lombardia ore 09:30 Convegno 'Farmaci biologici: continuità terapeutica tra clinica e governance' MILANO - Palazzo Isimbardi ore 09:30 Seminario su 'Forte! Scuola: un bene comune per il territorio' MILANO - Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio 5 ore 09:30 Per Scenari Immobiliari presentazione dell'Osservatorio sulle nuove forme di residenza per studenti, giovani e lavoratori, in occasione del seminario Innovative ways to live, share study & work in Italy, con Manfredi Catella (Coima), Mario Breglia (Scenari Immobiliari), Gabriele Rabaiotti, Fabrizio Sala e altri MILANO - Via Tortona 25 ore 10:00 Per Deloitte evento 'Emerging risks across the industries' MILANO - Palazzo Pirelli ore 10:00 Seduta di commissione e audizione con Ad di Rfi su cronoprogramma degli interventi previsti sulla rete ferroviaria lombarda (ore 10:30) MILANO - via Ignazio Gardella 2 ore 10:00 Presentazione di Vittoria hub, incubatore insurtech realizzato da Vittoria Assicurazioni con vertici Vittoria Assicurazioni, presidente Ania Maria Bianca Farina e altri MILANO - via Oldofredi, 23 ore 10:00 Meeting di confronto, promosso da Regione e Unioncamere Lombardia, 'Il settore biologico in Lombardia. Sfide globali e opportunita'', con assessore Rolfi MILANO - Via Piranesi 4 ore 10:30 Apertura ciclo di incontri sullo sport con convegno su 'Giocare in casa. I luoghi dello sport in una città che cambia', con Andrea Abodi, Martina Cambiaghi, Giovanni Malagò, Riccardo Ferri e altri MILANO - Teatro Nazionale, Via G. Rota 1 ore 10:30 Osservatorio Altagamma 2019 MILANO - Palazzo Reale, sala conferenze ore 11:00 Conferenza stampa 'L'umanizzazione della relazione medico-paziente' con Paolo Veronesi MILANO - Mittel, Via R. Bracco 6 ore 11:00 Evento per i 60 anni di Barbie 'Morerolemodels' MILANO - Palazzo Archinto, Via Olmetto 6 ore 11:15 Inaugurazione della nuova sede St. Louis High School con assessore Galimberti MILANO - Università Cattolica aula magna ore 11:30 Inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica con arcivescovo Mario Delpini e prolusione del cardinal Pietro Parolin, Segretario di Stato Pontificio MILANO - Fondazione Cariplo, Via Romagnosi 6 ore 11:30 Icma&Assinform Forex Conference 'Developments in the Green, Social and Sustainibility Bond Markets - Italy and Europe', con ministro Sergio Costa MILANO - Palazzo Marino ore 12:00 Anteprima stampa dell'Annunciazione di Filippino Lippi con sindaco Sala, Andrea Marrucci sindaco di Sangimignano, Giovanni Bazoli, ad Rinascente Pierluigi Cocchini e altri (SEGUE).