Scala: Pereira presenta a detenuti Tosca, mia ultima prima

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Alexander Pereira ha svelato ai detenuti di San Vittore la Tosca che il 7 dicembre inaugura la stagione della Scala, come ormai fa ogni anno dal 2014, quando arrivò la guida del teatro milanese. Anche quest'anno una quarantina fra donne e uomini ha ascoltato il racconto della trama e fatto domande sull'opera e non solo. A Pereira, che dal 15 dicembre lascerà Milano per dirigere il Maggio Fiorentino, è stato chiesto quale opera, di quelle realizzate a Milano, gli è rimasta nel cuore. E lui ha risposto che "quello a cui sei più affezionato è sempre l'ultimo bambino", dunque "questa Tosca, che è emozionante, e sarà anche la mia ultima prima", una tosca "non in jeans" anche se la regia prevede l'uso di video.

In realtà, un po' di Pereira ci sarà anche nelle inaugurazioni dei prossimi due anni Se il suo sostituto Dominique Meyer non cambierà la programmazione, il prossimo anno - ha spiegato Pereira - l'apertura dovrebbe essere con Otello e quello successivo con Macbeth". (ANSA).