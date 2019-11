Nel pomeriggio onda piena nel Mantovano

(ANSA) - MANTOVA, 27 NOV - È' attesa per il tardo pomeriggio, nel Mantovano, l'ondata di piena del Po. Secondo i dati dell'Aipo il fiume, all'idrometro di Borgoforte, dovrebbe raggiungere gli 8 metri e 70 centimetri. Lungo il corso d'acqua è massima allerta, con gli argini costantemente sotto monitoraggio da parte dei volontari della protezione civile dei vari Comuni e dei tecnici dell'Agenzia interregionale per il Po.

Per le 17 di oggi pomeriggio è in programma in prefettura a Mantova la riunione del centro coordinamento soccorsi, l'organismo con tutte le forze dell'ordine, Aipo e Provincia presieduto dal prefetto Carolina Bellantoni, per fare il punto della situazione.

Per ora restano ancora chiusi i ponti sul Po di San Benedetto Po, Viadana e Dosolo, mentre restano aperti quelli di Borgoforte, Ostiglia e quello autostradale lungo la A22. Il numero delle persone evacuate dalle golene resta di 73 quello di ieri. Sotto osservazione anche i fiume Oglio e Secchia.