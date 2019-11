Marotta "Gabigol difficilmente nel progetto Inter"

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Gabigol? Sta crescendo di anno in anno. A fine dicembre rientra all'Inter e valuteremo attentamente la sua collocazione. Difficilmente farà parte del nostro progetto, abbiamo qualche richiesta ma valuteremo senza fretta": lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta, a Sky Sport, poco prima del fischio d'inizio di Slavia Praga-Inter. Gabigol, come Lautaro Martinez, ha una grande futuro, secondo l'analisi dell'ad, ma a differenza dell'argentino non rientra nei piani del club nerazzurro. Il numero 10 invece sta trascinando l'Inter in Champions. "Ha trovato una grande autorevolezza - spiega Marotta - le sue prestazioni confermano la crescita di questo ragazzo. Ha ventitré anni e una grande carriera davanti".

