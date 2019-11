Ferirono bambina durante rapina, presi

(ANSA) - PADERNO DUGNANO (MILANO), 27 NOV - Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri per aver ferito una bambina di 11 anni, durante una rapina in villa di proprietà di un imprenditore messa a segno il 2 agosto scorso a Paderno Dugnano (Milano).

La bambina era caduta malamente riportando lesioni alla tibia, dopo che uno dei rapinatori le aveva strappato dalle mani il telefono cellulare con il quale avrebbe tentato di chiamare aiuto. La banda di rapinatori, tutti italiani, era entrata nell'abitazione armata di coltelli da cucina ed era fuggita con circa 10 mila euro in contanti.