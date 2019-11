Champions: Steven Zhang "Inter non molliamo mai"

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Continuiamo a lottare e non molliamo mai! Tutti insieme!": il presidente dell'Inter Steven Zhang festeggia così la vittoria per 3-1 sullo Slavia Praga che tiene aperte le speranze di qualificazione agli ottavi della squadra nerazzurra. "We continue to fight! And never give up! Never!", le parole scritte dal presidente su Instagram. (ANSA).